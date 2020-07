Kranenburg : „Ferienlager“ der CJK in der Heimat

Kranenburg Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Ferienfreizeit der Christliche Jugend Kranenburg abgesagt. Im kommenden Jahr soll sie vom 26. Juli bis zum 8. August stattfinden.

Zum 42. Mal wollte sich die Christliche Jugend Kranenburg (CJK) auf den Weg machen, um Spaß in einem Ferienlager zu haben. Doch musste die Freizeit aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr abgesagt werden. So wurde ein Hygiene-Konzept erstellt und ein Programm für einen so noch nicht dagewesenen Ferienlagertag. Mit 40 Kindern und Jugendlichen startete man auf dem Gelände der Euregio-Realschule Kranenburg. Beim Programm konnten die Kinder zwischen kreativen, spielerischen und sportlichen Angeboten wählen. Zum Abschluss gab es die legendäre Lagerparty – mit Abstand in dafür aufgemalten „Tanzvierecken“. Im kommenden Jahr fährt die CJK vom 26. Juli bis 8. August nach Lindlar im Oberbergischen Kreis. Anmeldungen sind bereits jetzt über die Homepage https://cjk-ferienlager.de möglich. Für Rückfragen stehen Lena Rogall (Tel. 0176 22164783) sowie Sarah Vos (Tel. 0157 87486273) zur Verfügung.