Neues Buch über den Niederrhein : Flaches Land und weiter Himmel

Christina Hanenberg, hier an der Weseler Rheinbrücke, stammt vom Niederrhein, wohnt inzwischen allerdings in Mainz. Foto: Dialogverlag Foto: Armin F. Fischer

Niederrhein Christina Hanenberg greift in ihrem Buch ganz unterschiedliche Facetten des Niederrheins auf. Auf 160 Seiten beschreibt die Autorin ihre persönlichen Eindrücke und betrachtet sie aus einem spirituellen Blickwinkel.

Der Karneval ist ein Thema, die Wallfahrt nach Kevelaer und nach Lourdes, das niederrheinische Schützenwesen ebenso wie Joseph Beuys, die JVA in Geldern-Pont und eine Wanderung auf dem Eltenberg. Es sind viele, ganz unterschiedliche Facetten des Niederrheins, die Christina Hanenberg in ihrem Buch „Flaches Land und weiter Himmel“ aufgreift. Die Autorin lebt zwar inzwischen in Mainz, stammt aber gebürtig aus dem Marienwallfahrtsort Kevelaer.

Auf 160 Seiten beschreibt die Autorin ihre persönlichen Eindrücke und Begegnungen mit verschiedenen Menschen und betrachtet sie dann aus einem spirituellen Blickwinkel. „Ich glaube, dass viele Menschen sich so schwer mit dem Glauben tun, weil er nicht mehr in den Alltag eingebettet ist oder ausschließlich in Gottesdiensten und offiziellen Feierlichkeiten verortet wird“, erklärt Christina Hanenberg. Aber Gott begegne den Menschen im „konkreten Alltag, wenn wir es zulassen und dafür empfänglich sind. Eigentlich braucht es nicht viel, um die Spuren seiner Liebe zu entdecken – dafür wieder sensibler zu werden, das möchte das Buch bewirken“.

Info Im Buchhandel erhältlich Verlag Das Buch „Flaches Land und weiter Himmel. Spirituelle Impulse vom Niederrhein“ von Christina Hanenberg ist im Dialogverlag erschienen. Preis Es kostet 7,90 Euro, Erhältlich im Buchhandel, ISBN: 978-3-944974-62-0.

Sie wolle, betont sie, die Leserinnen und Leser zum Nachdenken und Reflektieren über eigene Erfahrungen, Haltungen und Meinungen anregen. Dabei wende sie sich auch an junge Menschen: „Ich möchte ihnen mit dem Buch vermitteln, dass es weder schräg noch altmodisch oder kompliziert ist, heutzutage als bekennender Christ in der Gesellschaft zu leben. Wenn wir Gott erlauben, mit seiner Liebe, seiner Hoffnung und seiner Gnade in unser Leben zu treten, dann kann das vor allem in jungen Jahren helfen, Weichen für das spätere Leben sinnvoll zu stellen, Orientierung zu bekommen und echte Lebensfreude zu erleben.“

Christina Hanenberg wurde 1992 in Kevelaer geboren und absolvierte nach ihrem Abitur im Jahr 2012 einen Auslandsaufenthalt in Jamaika. Bis 2018 studierte sie Psychologie und zwischenzeitlich Theologie, seither ist sie tätig als Psychologin in Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Sie wohnte im Schwarzwald, in Wiesbaden und seit 2021 in Mainz.

(RP)