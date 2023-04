Kleves neuer Baudezernent Christian Bomblat will Fokus weiter auf Klimawandel legen

Er wolle nicht vom Torwart zum Stürmer avancieren, sagt Christian Bomblat. Es sei nicht wichtig, ob er im Sturm spiele oder im Tor, er müsse Kapitän sein und als solcher die Geschicke seines zukünftigen Dezernats lenken. Und da stehen Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ganz oben auf der Agenda des künftigen Technischen Beigeordneten der Stadt Kleve. Denn Klimaschutz ist nicht nur das Steckenpferd des derzeitigen Klimaschutzmanagers der Stadt Kleve, Christian Bomblat, hier ist er Fachmann. „Wir müssen uns mit diesem Thema noch intensiver auseinandersetzen“, sagt er am Tag nach seiner Wahl. „Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie man mit Flächen umgeht in der Stadt, welchen Wert diese Flächen haben, selbst man sie zunächst nur als Brachfläche ansieht“. Es gehe hier um Temperaturen, die in der Stadt entstehen, wo viele Flächen versiegelt sind, es gehe um Windschneisen, die frische Luft in die Stadt bringen, es gehe um die Verbindungen, die Freiflächen untereinander haben. „Das werden wir mehr in den Vordergrund stellen müssen und uns damit in Zukunft mehr auseinandersetzen müssen“, sagt er. Das alles sei letztlich dem Klimawandel geschuldet.