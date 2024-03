Delegation aus Kleve in Münster Heilige Öle für den Niederrhein – und ein Treffen alter Bekannter

Gerade in der heutigen Zeit sei es notwendig, gemeinsam die Nähe Gottes in all die verschiedenen Felder menschlicher Erfahrungen hineinzutragen, betonte Genn. Dabei helfe kein Individualismus, „sondern es realisiert sich, was wir heute feiern: Gesalbt zu sein vom selben Geist in unterschiedlichen Diensten und Aufgaben, um den ‚Wohlgeruch des Geistes Gottes‘ nicht nur im Haus der Kirche zu verbreiten, sondern die Welt damit zu erfüllen.“