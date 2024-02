Am Samstag geht es los So schön werden die China Lights im Klever Tiergarten

Empfangen werden Besucher von einer großen Raupe vor dem Eingang, ein Blatt mit der Aufschrift „Willkommen“ hängt herunter. Im Inneren der Figuren befinden sich dutzende LED-Lämpchen, die in den Abendstunden leuchten. Im ersten Abschnitt des Rundgangs stoßen Besucher auf Rote Pandas, das Wappentier des Zoos, Schmetterlinge und meterhohe Blumen. Im früheren Seehundbecken haben sich menschengroße Pinguine breitgemacht. „Der Ort passt perfekt. Langfristig soll hier die Pinguinanlage entstehen. Dass die Pinguine so schnell in Kleve ankommen würden, hätte ich nicht gedacht“, sagt Polotzek bei einem Vorabrundgang. Vor der Voliere, in der in einigen Jahren dem Masterplan entsprechend Flamingos leben sollen, stehen nun „falsche Flamingos“. Weitere Motive sind Tiger, Pfau, Nilpferd oder Affe.