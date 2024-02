Seit Samstag geöffnet So schön leuchten die China Lights im Klever Tiergarten

Bis zum 30. März sollen etwa 40.000 Gäste die chinesischen Laternen gesehen haben, gezielt richtet man sich dieser Tage auch an Niederländer. Täglich von 18 bis 21 Uhr sind die Lichter angeschaltet. Ein Grund für das Großevent: Die Monate Februar und März sind traditionell besucherschwach, mit den China Lights will Polotzek zum 65. Geburtstag des Tiergartens ein Ausrufezeichen setzen. In der Vergangenheit avancierten die China Lights schon in anderen Zoos zu Besuchermagneten, so etwa in Köln und Halle.