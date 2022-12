Chefs Culinar „Das Geschäft ist weitaus vielfältiger geworden“

Das 1923 in Goch gegründete und seit 1972 in Weeze ansässige Familienunternehmen bedient mit weiteren Gesellschaften bundesweit über acht Niederlassungen sowie Dependancen im europäischen Raum wie Niederlande, Polen, Dänemark, Schweden und Österreich Lebensmittel-Großhandel für alles, was eine gewerbliche Küche betreibt: Krankenhäuser, Altenheime, Kantinen und Mensen, Gastronomie, Hotels, Bildungseinrichtungen etc. Allein am Stammsitz in Weeze am Holtumsweg 26 verfügt Chefs Culinar über eine Flotte von 150 Fahrzeugen und eine 900-köpfige Belegschaft.