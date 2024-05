Deutlich mehr als Streiche Wie erkenne ich gestörtes Sozialverhalten bei meinem Kind?

Eine rebellische Phase haben viele Kinder und Jugendliche. Das wissen alle Eltern – und rückblickend wohl auch die meisten Menschen in Selbstbetrachtung. Da werden Grenzen ausgelotet, Streiche gespielt, Regeln gebrochen. Das ist in der Entwicklung völlig normal und sollte nicht mit einem Phänomen verwechselt werden, mit dem es Chefarzt Dr. Nikolaus Barth und sein Team von der Kinder- und Jugendpsychiatrie des LVR in Bedburg-Hau zu tun haben: Gemeint sind Störungen des Sozialverhaltens. „Das geht deutlich über jugendliche Streiche hinaus“, sagt Barth.