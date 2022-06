Medizin : Auszeichnung für Chefarzt Frank Müller

Kleve/Goch Seit Jahren gehört der Klever Chefarzt zu denjenigen Medizinern, die in der Hernienchirurgie besonders viel leisten. Zwei Magazine ehren den Arzt des Karl-Leisner-Klinikums.

Frank P. Müller gehört zu Deutschlands Top-Medizinern und empfohlenen Spezialisten im Bereich „Hernienchirurgie“. Der Chefarzt des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums wurde vom Magazin „Focus Gesundheit“ bereits zum siebten Mal in Folge mit dem vielbeachteten Qualitätssiegel „Top-Mediziner“ ausgezeichnet. Auch das Magazin „Stern“ listet den erfahrenen Chirurgen in seiner 2022 erstmal erschienen Ärzteliste als empfohlenen Spezialisten.

Müller ist seit 1. April 2019 Chefarzt des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums. Er leitet die Klinik für Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirurgie standortübergreifend – am Wilhelm-Anton-Hospital Goch, Marienhospital Kevelaer und St.-Antonius-Hospital Kleve. In der nationalen Gemeinschaft der Chirurgen ist Müller eine der ersten Anlaufstellen, wenn es um Leisten-, Narben- und Bauchwandbrüche oder Hiatushernien bei Sodbrennen geht. Vielen Medizinern hat er als Lehroperateur neue und schonende OP-Techniken vermittelt. Basis für die Erhebungen der Ärztelisten von Focus und Stern sind aber nicht nur die Einschätzungen der Fachkollegen, sondern auch Umfragen in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachgesellschaften, wissenschaftliche Publikationen sowie Empfehlungen von Patientenverbänden, Selbsthilfegruppen und Klinikchefs.