Chef des Landgasthofs Westrich gewinnt Wettbewerb von Chefs Culinar

Bedburg-Hau-Till Erst vor zwei Jahren eröffnete Thorben Schröder (31) mit seiner Frau Anette Opgenoorth (33) den Landgasthof Westrich. Jetzt hat der Chef einen Koch-Wettbewerb gewonnen und darf nach Thailand.

Das gekochte Gericht musste dann in Szene gesetzt und fotografiert werden. „Das war gar nicht so einfach“, sagt Schröder. Das Problem sei das Anrichten gewesen. „Es muss auf dem Bild ja auch gut aussehen. Soße gerinnt beispielsweise sehr schnell und ist dann nicht mehr ansehnlich.“ Schröders Trick: Erst hat er alles vorgekocht, dann abkühlen lassen und nochmal lauwarm aufgekocht. „Dann konnte ich alles gut anrichten.“ Foto, fertig. So wurde es dann an den Veranstalter geschickt. Nun hieß es für Schröder warten. Denn nach sechs Wochen wurden die besten zehn Gerichte veröffentlicht, die dann in einem Online-Voting drei Wochen lang gegeneinander antreten mussten. „Ich hatte im vergangenen Jahr schon mitgemacht, aber da bin ich bereits in dieser Vorrunde gescheitert“, sagt Schröder. Dieses Mal klappte es.