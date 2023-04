Unterschiedliche Gebühren Online uns an der Parkuhr Chaos bei den Parkgebühren in Kleve

Kleve · Böse Überraschung für Autofahrer in Kleve: Die Parkgebühren stiegen. Aber nicht überall. Wo die Unterschiede an der Park-Uhr und in der Handy-App sind.

21.04.2023, 11:22 Uhr

Parkgebühren-Chaos in Kleve: Ein Screenshot und die Parkuhr. Foto: Jens Helmus

Von Jens Helmus

Wer in dieser Woche gebührenpflichtig im Klever Stadtgebiet geparkt hat, der hat möglicherweise unnötig viel Geld bezahlt. Vor allem dann, wenn er zum Bezahlen des Parkplatzes eine der Handy-Park-Apps genutzt hat. Denn die Gebühren für das Parken gehen in Kleve hoch, beziehungsweise sind schon in die Höhe gegangen – je nachdem, wie man bezahlt hat.