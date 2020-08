Jugendhilfeausschuss Kleve : Förderprogramm hilft Familien mit kleinen Kindern

Kleve Die Caritas stellte im Jugendhilfeausschuss „Familyplus“ vor, das in Kleve seit 2008 als präventives Familienbildungsprogramm angeboten wird.

(mgr) Es begann 2008 in Kleve als „Opstapje“ mit 30 Familien in Kleve und Goch: Aas Hilfe für junge Familien oder junge Mütter, ihr Kind besser unterstützen zu können, zu lernen, es im Spiel individuell zu fördern, ihm Sprache und Motorik beizubringen. Heute sind es 100 Familien – davon in Kleve 34, in Emmerich 13 und in Goch 22. Insgesamt haben die Betreuer bis heute 500 Familien erreicht. Das jetzt von der Caritas geführte Programm heißt heute Familyplus und dient gilt als präventives Familienbildungsprogramm zur frühen Förderung und Integration von Familien mit kleinen Kindern.