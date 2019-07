Kreispolitik : Klimaschutz braucht keinen Notstand

Kreis Kleve Sie wollten den Grünen-Antrag, im Kreis den Klimanotstand auszurufen, nicht einfach so ablehnen, ihm aber auch nicht zustimmen. Deshalb hat sich die Kreistags-Mehrheit eine alternative Umgehensweise mit dem Thema ausgedacht.

Es war eine gewisse Zwickmühle: Der Antrag der Grünen, den Klimanotstand auszurufen, erschien ihnen als Symbolpolitik, aber in diesen Zeiten und nach den bekannten Wahlergebnissen kann man doch das Umwelt-Thema nicht einfach vom Tisch wischen. Deshalb hatte die CDU-Fraktion in der letzten Kreisausschuss-Sitzung dafür gesorgt, dass dieser Tagesordnungspolitik in die Kreistagssitzung verschoben wird. Am Donnerstag, 11. Juli, können die Fraktionen von CDU und FDP nun einen eigenen Antrag vorweisen. Dazu werden sie den Vorstoß der Grünen erst einmal ablehnen und dann drei konkrete Klima-Vorschläge machen.