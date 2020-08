Kommunalwahl : Gorißen und ihr Team sind startbereit

KREIS KLEVE Silke Gorißen hat als erste Frau im Kreis Kleve die Chance, Landrätin zu werden. Die CDU wirbt mit ihr auch für Themen wie Gleichberechtigung von Mann und Frau – und Digitalisierung.

Schon jetzt dankt die CDU-Spitze besonders der Jungen Union, die mit ihrem gut 50-köpfigen Team den Wahlkampf maßgeblich unterstütze. „Es macht richtig Spaß, mit den jungen Leuten unterwegs zu sein, die reißen einen mit ihrem Schwung und ihrer Begeisterung wirklich mit“, freut sich Gorißen. Dabei mangelt es ihr selbst nicht an Enthusiasmus: „Landrat ist ein Amt, das ich ungeheuer gerne ausüben möchte“, sagt die Frau, die in der kommenden Woche ihren Sohn einschulen wird. Gemeinsam mit ihm, ihrem Lebensgefährten, der Richter am Klever Landgericht ist, und einem Hund lebt die 48-Jährige in Bedburg-Hau. Den Kreis kennt sie bestens, betont sie und hat deshalb gerne auch einen kurzen Image-Film fürs Internet mit ihrer Stimme unterlegt. Im Norden wie im Süden, natürlich auch rechtsrheinisch war das Film-Team unterwegs und hat eingefangen, was den Kreis in den Augen der Kandidatin so lebenswert macht.