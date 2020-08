Wahlausschuss Kleve : Sieben Parteien wollen in den Klever Rat

Kleve Sechs Bürgermeisterkandidaten treten in Kleve an. Lediglich die Sozialdemokraten unterstützen die parteilose Amtsinhaberin Sonja Northing.

Neben den bis jetzt im Rat vertretenen Parteien, CDU, SPD, Grüne, Offene Klever und FDP, haben für die kommende Kommunalwahl im September auch die AfD und die Freie Wählergemeinschaft für Kleve (Für Kleve) Listen aufgestellt, um in den Rat zu kommen. Während die AfD in allen 22 Wahlbezirken antritt, werden von Für Kleve nur zehn Wahlbezirke besetzt. Auf dem ersten Platz der Reserveliste der AfD steht Tim Görtz, ganz vorne von Für Kleve Michael Kumbrink. Kumbrink, der ursprünglich für die SPD im Rat, tritt auch als Bürgermeisterkandidat an. Hintergrund: Kumbrink hatte mit fast der Hälfte der Mitglieder die SPD-Fraktion verlassen, nachdem die Sozialdemokraten in nichtöffentlicher Sitzung ihre Unterstützung von Bürgermeisterin Sonja Northing erklärt hatte. Jetzt hat der ehemalige Sozialdemokrat dazu noch eine eigene Liste aufgemacht.