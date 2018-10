CDU Senioren Union des Kreises Kleve waren Hamburg

Kreis Kleve Zum dritten Mal hatte der Kreisvorsitzende der Senioren-Union, Franz Schooltink, ein Reiseangebot der Jakob-Kaiser-Stiftung ausgewählt - zum Thema „Hamburg, Wirtschaftsstandort im Zeitalter der Globalisierung“.

Am ersten Tag der viertägigen Bildungsreise stand der Besuch im Auswanderermuseum Ballinstadt im Stadtteil Veddel an. Der zweite Tag begann mit einem herausragenden Vortrag durch Prof. Dr. Kopitsch zum Thema: „Von der Hansestadt zur Handelsmetropole“. Begeisterung löste bei den Teilnehmern auch die Besichtigung der Elbphilharmonie aus. Nachfolgend wurden zwei Gruppen gebildet, diese nahmen im Wechsel an der Führung durch die Hafen-City und an der hoch informativen Werksbesichtigung der Flugzeugbaufirma Airbus teil. Der Standort Hamburg ist für den zivilen Flugzeugbau der drittgrößte Luftfahrtstandort der Welt. 12.000 Mitarbeiter (darunter auch viele Frauen) sind an diesem Standort beschäftigt. Auch ein großer Teil der Auslieferungen des Modells A 380 mit zwei durchgehenden Passagierdecks für bis zu 853 Passagieren an verschiedenen Kunden werden in Hamburg abgewickelt. Das „Tor zur Welt!“ Handel im Zeitalter der Globalisierung war Thema der kommentierten Hafenrundfahrt. Hamburg stellt den größten Seehafen Deutschlands, nach Rotterdam und Antwerpen den drittgrößten in Europa. Am Vormittag des letzten Tages informierte ein Vertreter der Staatskanzlei die Angelegenheiten und die Vertretung Hamburgs in der Europäischen Union.