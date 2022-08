Nach SPD-Antrag : CDU lehnt Sondersitzung des Sportausschusses in Kleve ab

CDU lehnt Sondersitzung des Sportausschusses in Kleve ab

Kleve Nach dem Vorstoß der SPD hält die CDU im Rat der Stadt Kleve eine zusätzliche Sondersitzung des Sportausschusses für nicht erforderlich. Fragen sollten im kommenden Haupt- und Finanzausschuss gestellt werden.

Das erklärte jetzt CDU-Fraktionssprecher Gerd Driever. Der Christdemokrat reagierte damit auf einen Forderungskatalog der Klever SPD, der in der Ansetzung einer zusätzlichen Sitzung mündete. Die Aussagen der SPD, dass die Politik nicht ausreichend über die Planungen oder die Arbeiten an den Klever Sportstätten informiert, seien irreführend und könnten nicht unwidersprochen bleiben – denn: „Sie ist schlicht unzutreffend“, so Driever.