Interview : „Wir haben die Versprechen gehalten“

Günther Bergmann will für die CDU wieder in den Landtag einziehen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Interview Günther Bergmann tritt am 15. Mai für die CDU an. Überzeugen möchte er die Menschen mit seiner politischen Bilanz für den Kreis Kleve.

Herr Bergmann, die Ukraine-Krise überschattet derzeit alle Diskussionen. Was kann Landespolitik, was können Sie als Abgeordneter in dieser Situation bewirken?

Bergmann Helfen! Ich finde es klasse, dass sich so viele Ehrenamtler in allen Kommunen des Kreises einbringen. Auch die Mitarbeitenden der Verwaltungen engagieren sich über Maßen angesichts vor allem der vielen Kinder unter den Geflüchteten. Allen gebührt dafür Dank und Respekt. Jetzt kommt es nach den Finanzzusagen aus Berlin darauf an, dass mit dem zusätzlichen Geld aus Düsseldorf unsere Kommunen finanziell sicher durch diese Zeit kommen – daran arbeiten wir derzeit.

Eine Lehre aus dem Ukraine-Krieg wird sein, dass Deutschland sich unabhängiger von fossilen Brennstoffen macht. Wie will NRW es schaffen, bei den erneuerbaren Energien deutlich nach vorne zu kommen?

Bergmann Dafür brauchen wir noch mehr Windkraft und Photovoltaikanlagen. Ich sage dabei ganz klar: Es kann nicht sein, dass der ländliche Raum hier alleine die Zeche zahlt. Warum soll jeder neue Wind-, jeder neue Solarpark im ländlichen Raum entstehen? Auch in urbanen Gebieten gibt es große Flächen, die sich für PV- und Windenergieanlagen eignen. Warum sollte es zum Beispiel keine Windkraft neben einer Müllverbrennungsanlage oder in einem Industriegebiet in einer Stadt geben? Das ist eine Aufgabe, die wir als ganzes Land bewältigen müssen. Nur wenn wir alle Chancen nutzen, kommen wir bei dem Thema voran. Auch Wasserstoff wird künftig in NRW eine große Rolle spielen. Wir dürfen jetzt nichts außer Acht lassen – und das werden wir nicht, daher haben wir in Forschung bzgl. Wasserkraft und Speichertechnologie schon Millionen investiert.

Bei der Bundestagswahl ist die CDU im Kreis Kleve stärkste Kraft geworden, auf Bundesebene ging die Wahl jedoch verloren. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass es bei der Landtagswahl anders läuft?

Bergmann Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen zwischen Bundes- und Landesebene unterscheiden. Wir können als NRW-Koalition eine überzeugende Bilanz vorlegen. Schauen Sie sich doch nur mal den Kreis Kleve an: Wir haben in dieser Legislaturperiode mehr Fördermittel in den Kreis holen können als jemals zuvor. Damit haben wir zum Beispiel das Ehrenamt in den Bereichen Sport und Heimat massiv gefördert, aber auch die Infrastruktur, die Kultur und die Denkmalpflege. Das ist Hilfe, die direkt bei den Menschen ankommt und sie vor Ort sehen können.

Am Ende wird es auch auf den Spitzenkandidaten ankommen: Wie steht Ihre Basis zu Hendrik Wüst?

Bergmann Hendrik Wüst ist ein junger und dynamischer Ministerpräsident, der trotzdem schon viel Erfahrung mitbringt und in vielen Themen tief drin ist. Er ist ein Homo Politicus, wie er im Buche steht. Und er kommt selbst vom Land, weiß also auch wie das ländliche NRW tickt. Das spürt auch die Basis, wir haben überhaupt keine Probleme mit der Mobilisierung. Alle Verbände sind sehr aktiv. Als wir dem Stadtverband Kevelaer die Nachricht überbrachten, dass Hendrik Wüst am 7. Mai am Gradierwerk sein wird, sind die uns fast durch den Telefonhörer gekommen vor Freude.

Was sind die großen Themen im Wahlkampf?

Bergmann Wir möchten den Menschen zeigen, was wir gemacht haben und dass wir unsere Versprechungen von 2017 gehalten haben. Etwa im Bereich Wirtschaft, wo wir mit den Entfesselungspaketen zu mehr Entbürokratisierung gekommen sind. Wir haben sehr viel im Bereich Soziales und Schule bewegt und Stellen geschaffen, die wir jetzt auch mit Köpfen besetzen müssen. Dafür haben wir z.B. neue Lehrerstudienplätze geschaffen. Wir haben für eine 50-prozentige Erhöhung der Gelder, die in die Kulturlandschaft des Landes fließen, gesorgt – davon profitiert auch der Kreis Kleve. Ein weiteres Thema, das die Menschen sehr bewegt ist die Innere Sicherheit. Da hat Herbert Reul klare Kante gezeigt und wie ich finde eine bemerkenswerte Bilanz vorzuweisen. Etwa bei der Bekämpfung der Clan-Kriminalität. In den nächsten Jahren werden durch unsere Ausbildungsoffensive bei der Polizei endlich wieder mehr Polizisten auf der Straße sein – auch bei uns.

Erst die Corona-Krise, dann der Krieg in der Ukraine. Können Sie die Menschen im Landtagswahlkampf überhaupt erreichen?

Bergmann Landespolitik ist die Politik, die die Menschen am direktesten betrifft. Wir müssen ihnen die Fakten liefern und sie über die wichtigen Themen informieren. Themen, die in der Corona-Pandemie nochmal an Bedeutung gewonnen haben wie etwa die Digitalisierung. Aber auch darüber hinaus: Es geht um Straßen, Schienen und Radwege, um Schulen, um Vereine und die Stärkung der Kommunen und Dörfer. Dafür werden wir bis zum Schluss kämpfen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir die Wähler damit am Ende auch überzeugen.

Es heißt häufig, Familien und Kinder sind die Verlierer der Pandemie. Sie haben unbestritten große Belastungen erlebt. Welche Rolle wird das am Wahltag spielen?

Bergmann Zunächst muss man festhalten, dass Familien in der Pandemie Großartiges geleistet haben. Da saßen zum Beispiel Sechsjährige vor dem Tablet und sollten lernen, obwohl sie noch nicht einmal das Alphabet richtig konnten. Keiner wusste am Anfang, wie es laufen würde. Und – das muss man auch so sagen - natürlich wurden Fehler gemacht, wie überall in der Pandemie. Die anfängliche Abriegelung der Seniorenheime ist ein anderes Beispiel, an das ich denken muss. Das würde man heute so nicht mehr machen. Es ist ein Lernprozess, in dem wir uns alle befunden haben. Auch im Bereich der Schulen haben wir viel gelernt. Auch deswegen haben wir jetzt Programme aufgelegt, mit denen wir Kinder langfristig begleiten können. Was ein Kind im zweiten Schuljahr erlebt hat, ist ja nicht einfach mit dem Einstieg ins dritte Schuljahr ausgeglichen. Wir müssen die Kinder auffangen und ihnen helfen. Und genau das machen wir.

Der Kreis Kleve ist landwirtschaftlich geprägt. Früher galt die CDU als die Partei, die die Landwirtschaft vertreten hat. Haben Sie diese Klientel aus dem Blick verloren?

Bergmann Nein, im Gegenteil. Manchmal neigt man aber vielleicht dazu, Selbstverständliches nicht so nach vorne zu stellen. Aber um es ganz deutlich zu sagen: Wir sind diejenigen, die wissen, wie die Landwirtschaft tickt. Wir wollen weiterhin eine starke Landwirtschaft im Kreis Kleve und Produkte, die hier vor Ort entstehen. Niemand sonst wird nach so hohen Maßstäben kontrolliert wie unsere Landwirte. Wenn ich manchen im Landtag reden höre, habe ich manchmal den Eindruck, dass die gar keine Ahnung haben, wovon sie da reden. Dann frage ich immer: Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal in einem Betrieb und haben sich angeschaut, wie unsere Landwirte heute arbeiten? Nur, wenn wir es schaffen, eine Politik mit den Landwirten und nicht gegen sie zu machen, haben wir langfristig Erfolg. Schließlich muss man einem Bauern nicht Nachhaltigkeit erklären, der denkt nämlich schon längst in Generationen. Das steht übrigens überhaupt nicht im Gegensatz zum Umwelt- und Klimaschutz. Die CDU versteht sich weiter als Volkspartei. Wir wollen und werden allen in der Gesellschaft ein Angebot machen.

Wölfe sind zurück am Niederrhein, die Reaktionen der Bevölkerung darauf sind gemischt. Wie muss die Landespolitik mit dem Thema Wolf umgehen?

Bergmann Die Europäischen Schutzvorgaben für Wölfe sind wie sie sind. An diese müssen wir uns als Land halten, und sie bestimmen unser Handeln, was wir in einer NRW-Wolfsverordnung festgehalten haben. Das Land greift den Weidetierhaltern daher finanziell unter die Arme, wenn es etwa um Schutzeinrichtungen geht.

Haben Sie eine Wunschkoalition nach dem 15. Mai?