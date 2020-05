Online-Angebot für Bauherren : CDU Kalkar möchte digitale Bauleitplanung

Die CDU Kalkar fordert eine Einführung von digitalen Bebauungsplänen für das komplette Stadtgebiet. Bauherren können sich dann frühzeitig über Bedingungen informieren, die sie zu erfüllen haben.

(nik) Die CDU-Fraktion Kalkar beantragt, alle rechtskräftigen Bebauungspläne schnellstmöglich inklusive der textlichen Festsetzungen auf der Homepage der Stadt Kalkar digital verfügbar zu machen, so Sven Wolff, Pressesprecher der CDU-Fraktion Kalkar und Bürgermeisterkandidat seiner Partei. „Gerade in der heutigen Zeit ist es geboten, dass die Stadtverwaltung Kalkar einen Online-Service anbietet, so dass die Bebauungspläne inklusive der textlichen Festsetzungen für alle Interessierten jederzeit einsehbar sind. Dieser Service ist bereits in vielen Städten und Gemeinden in Deutschland eine Selbstverständlichkeit“, schreibt er.