Lokalpolitik : 86,5 Prozent für Sven Wolff

Die CDU Kalkar hat den 45-jährigen zu ihrem Bürgermeisterkandidaten gewählt.

Nun steht fest, wer der Herausforderer von Britta Schulz vom Forum Kalkar sein wird: Sven Wolff geht für die CDU ins Rennen. Der 45-Jährige wurde am Donnerstagabend von seiner Partei im Landhaus Beckmann in Kehrum als Kandidat für die Kommunalwahl aufgestellt. Wolff bekam 86,5 Prozent der Stimmen. Für ihn votierten zwar nur 32 der 44 stimmberechtigten Mitglieder, aber die Enthaltungen zählen nicht mit. Die Vorsitzende Elli van Gemmeren zeigte sich im RP-Gespräch mit dem Ergebnis sehr zufrieden. „Ich bin happy darüber, dass die Versammlung so gut besucht und absolut harmonisch war.“ Kein anderer Interessent hatte sich etwa im letzten Moment selbst zur Wahl gestellt und auch der ermunternde Zuruf „Gerd?“ (Ex-Bürgermeister Gerhard Fonck) blieb ohne Folge. Sven Wolff war der einzige Kandidat und will es der Amtsinhaberin im Wahlkampf schwer machen.