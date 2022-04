CDU Kalkar : Korkut Berdi jetzt Kalkars CDU-Chef

Korkut Berdi führt nun die Kalkarer CDU. Foto: Matthias Grass

Kalkar Vor der Kommunalwahl gab‘s Aufregung um ihn, nun führt er den Parteivorstand.

(nik) Vor den Kommunalwahlen hatte CDU-Mitglied Korkut Berdi für einige Schlagzeilen gesorgt, weil ihm politische Mitbewerber vorgeworfen hatten, dass er gar nicht wirklich in Kalkar wohne, nur eine Schlafstätte in seiner Praxis habe und deshalb kein Ratsmandat anstreben könne. Tatsächlich kam Berdi nicht in den Rat, allerdings deshalb, weil er seinen Wahlkreis nicht gewinnen konnte – zur Wahl antreten durfte er nach Prüfung durch den Kreis durchaus. Und jetzt zäumt der in Kalkar niedergelassene Zahnarzt das Pferd von hinten auf und führt künftig seine Partei. Das ist das Ergebnis der Jahreshauptversammlung der CDU Kalkar vom vergangenen Wochenende.

Die scheidende Vorsitzende Elisabeth van Gemmeren berichtete von den Schwierigkeiten der politischen Arbeit während der Pandemiejahre und zog Bilanz zur Kommunalwahl 2020: „Auch wenn wir uns ein besseres Wahlergebnis erhofft hatten, konnten wir doch zehn der 16 Wahlkreise in Kalkar im Direktmandat gewinnen. Die CDU ist und bleibt die Partei vor Ort.“ Korkut Berdi wurde Vorsitzender mit 92 Prozent der Stimmen.

In seiner Antrittsrede betonte er, dass die CDU wieder stärkste Kraft in Kalkar werden und ab 2025 auch wieder den Bürgermeister stellen wolle. „Bis dahin ist es Aufgabe der CDU, die wichtigen Themen zu setzen,“ sagte Berdi. Dies seien Sicherheit und Ordnung, Klimaschutz, Schulen und die Finanzen des Haushaltes. Alle Schulstandorte in Kalkar müssten erhalten bleiben und modernisiert werden.

Erstaunt zeigte sich Berdi darüber, dass die Verwaltung trotz angespannter Haushaltslage in den letzten Jahren zehn neue Stellen bewilligt bekommen hat, was zu Mehrkosten von mehr als 500.000 Euro im Jahr geführt hat. „Trotzdem werden immer mehr Planungsaufträge extern vergeben, was zu zusätzlichen Kosten führt. Wie passt das zusammen?“, fragt Berdi.