CDU Kalkar : Sven Wolff will Bürgermeister in Kalkar werden

Sven Wolff will Bürgermeister in Kalkar werden

Kalkar Ein erster CDU-Bewerber als Herausforderer von Amtsinhaberin Britta Schulz ist gefunden.

Er ist noch keine zwei Jahre im Rat, aber die Lokalpolitik hat ihn gepackt. Sven Wolff, als Nachfolger von Irene Märker Anfang 2018 in die Fraktion gekommen, hat den Parteivorstand wissen lassen, dass er Bürgermeister werden möchte. Auf der Mitgliederversammlung stellte er sich der Kalkarer CDU am Mittwochabend als Bewerber vor. Es muss nicht unbedingt bei einem Interessenten bleiben. Laut der Parteivorsitzenden Elli van Gemmeren können sich weitere Bewerber bis zum 15. Januar, streng genommen sogar bis zur Aufstellungsversammlung, die kurz nach Karneval stattfinden soll, melden. „Wir haben uns zu einem offenen und transparenten Verfahren entschlossen. Dazu gehört, dass jedes Mitglied seinen Hut in den Ring werfen kann.“