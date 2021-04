Kreistagspolitik : CDU fordert reduzierte Personenzahl in Kreistagssitzungen

Kreis Kleve Angesichts der hohen Inzidenzwerte seien unnötige Präsenzveranstaltungen „ausgesprochen riskant“. CDU-Vertreter sprechen sich für Delegationen aus.

Die CDU-Kreistagsfraktion hatte der Landrätin für die nächste Kreistagssitzung am 29. April eine Delegation auf den Kreisausschuss vorgeschlagen, um die Mitgliederzahl bei der Präsenzveranstaltung so gering wie möglich zu halten. Auch für die Sitzung des Kreistages am 19. Januar sei ja bereits eine entsprechende Delegation an den Kreisausschuss vorgenommen worden.