Christdemokraten suchen Vorsitzenden : Sechs Kreisdelegierte wählen neuen CDU-Vorsitzenden

Kreis Kleve Die Entscheidung fällt auf dem erstmals digital abgehaltenen Bundesparteitag der Christdemokraten. Die Delegierten sind in ihrer Entscheidung frei.

Besonders mit Spannung erwartet wird die Wahl zum neuen CDU-Parteivorsitzenden. Drei Kandidaten treten an – und alle kommen aus Nordrhein-Westfalen: Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Mit einiger Wahrscheinlichkeit dürfte es zu einer Stichwahl kommen. Welcher der Kandidaten sich am Ende durchsetzt, gilt aber auch in Parteikreisen als vollkommen offen. Eine Wahl-Empfehlung hat es im Kreis Kleve nicht gegeben. Die Delegierten haben mit Verweis auf die geheime Wahl und freie Entscheidung im Vorfeld auch nicht öffentlich Stellung bezogen. So könnte es durchaus sein, dass auch die Delegierten im Kreis Kleve am Ende unterschiedlich wählen werden.