Rindern : CDU-Ortsbegehung Rindern: Lärmbelästigung im Fokus

kleve-RINDERN Bürger besprachen Probleme in Rindern mit Mitgliedern des CDU-Ortsverbandes.

(RP) Die CDU-Ortsbegehung durch den Klever Ortsteil Rindern stieß bei den Bürgern auf großes Interesse. Zahlreiche Rinderner folgten der Einladung des CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Jürgen Schweers und trafen sich an der Grillhütte an der Begegnungsstätte. Viele Bürger waren der Bitte des Ortsverbandes nachgekommen, dem Ortsverband via E-Mail Anregungen und Probleme zu schildern. Schnell kamen die Kritikpunkte zur Sprache. Unter anderem äußerten die Teilnehmer ihren Unmut über in Rindern ansässige Leiharbeiter. Einige Immobilien in Rindern wurden von Zeitarbeitsfirmen erworben, um diese an Saisonarbeiter weiterzuvermieten. Dies führe zu Lärmbelästigungen, aber auch zu Verwahrlosung der Grundstücke durch Müll und mangelnde Gartenpflege.