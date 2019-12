Gott und die Welt : Weihnachtsmusik in Mehr

„Singen ist für mich die Verbindung zwischen Himmel und Erde“, sagt Catharina Jansen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Catharina Jansen gibt ihr Debüt als Sopranistin bei der Christmette in St.-Martinus. Die Niederländerin singt Lieder, Oratorien und geistliche Werke.

Die niederländische Sopransängerin Catharina Jansen wird am Heiligen Abend in der Christmette um 22 Uhr zum ersten Mal in der St.-Martinus-Kirche singen. Es ist eine Premiere im beschaulichen Dörfchen Mehr, in dem sie seit dem 1. Juni dieses Jahres, zusammen mit ihrem Ehemann Peter, ein neues Zuhause gefunden hat.

„Wir haben lange gesucht, bis wir dieses Haus, in dem früher Josef Ritzerfeld und später die inzwischen verstorbene Gräfin Edelgard von Salm-Hochstraeten wohnten, erwerben konnten“, sagt sie. Johannes van Lier, der die Sängerin an der Orgel begleiten wird, hatte Catharina bei einer Dorfversammlung in Mehr „entdeckt“. Die Sopranistin wird das „Ave Maria“ von Bach/Gounod und das „Mariä Wiegenlied“ von Max Reger zu Gehör bringen.

Info Gottesdienste zu Weihnachten in Mehr Termine An den Weihnachtstagen gibt es in St.-Martinus-Mehr außer der Christmette am Heiligabend um 22 Uhr weitere Gottesdienste. Am 1. Weihnachtstag ist um 9 Uhr ein Festgottesdienst mit dem Kirchenchor. Am 2. Weihnachtstag ist um 9 Uhr eine Familienmesse mit Kindersegnung.

Jansen wuchs in einer großen Familie auf. Ihr Vater war Schulleiter, Kirchenchordirigent und Chorsänger. „Ich habe meine letzte CD ‚Eigenzinnig’ genannt, und so ist auch mein Lebensweg“, sagt die Sängerin. Schon als junges Mädchen wurde in der achtköpfigen Familie beim Spülen und Abtrocknen tagtäglich gesungen. Aber es dauerte lange, bis sich Catharina traute, Singen zu ihrem Beruf zu machen. Zunächst schloss sie ein Hochschulstudium im pädagogischen Bereich ab. „Das Singblut begann dann doch wieder zu kribbeln, und dann habe ich eines Tages alles daran gesetzt, meinen Traum, Sängerin zu werden, zu verwirklichen“, blickt sie zurück.

Da ein Zweitstudium finanziell nicht möglich war, fand sie glücklicherweise Giovanni Mastino vom Konservatorium in Verona, der sie in die Gesangstechniken einwies. Ihr Studium war ein eigenwilliger Weg, der sie von Italien, der Schweiz und Deutschland zurück in die Niederlande brachte. Neben der niederländischen Altistin Aafje Heynis und vielen anderen Meistern durfte sie wichtige Impulse und Schulungen empfangen. „Mein Herz als Sängerin schlug von Anfang an für Lieder und Oratorien, wenngleich ich auch liebend gerne Opernarien singe und in Opernchören gesungen habe“, erzählt sie.