Caritas : Diözesancaritasverbände informieren sich in Kleve

Neues Angebot zur Betreuung beim Caritasverband Kleve.

(RP) Seit dem Schuljahr 2018/19 führt der Caritasverband Kleve den Rhythmisierten Ganztag an der Gemeinschaftsgrundschule An den Linden in Kleve durch und ist damit der erste Caritasverband in NRW, der dieses Betreuungsangebot vorhält. Caritas-Fachdienstleiter Detmar Pommering informierte die Fachreferentinnen der Diözesancaritasverbände aus Köln, Aachen und Münster über die Inhalte des Rhythmisierten Ganztags und dessen Umsetzung in der Praxis. In einem regen Austausch beantwortete Pommering alle anfallenden Fragen und erörterte mit den Teilnehmerinnen die Umsetzungsstrategie, damit die Fachreferentinnen das entsprechende Wissen über diesen, ihnen bislang unbekannten, Arbeitsbereich erhielten.