Wohlfahrtsverbände : Caritas: Weniger Beratungen im Corona-Jahr

Kleve Caritas-Vorstand Rainer Borsch und Ulrich Bergmann, Vorsitzender des Caritasrates, blickten auf das Corona-Jahr 2020. Kurt Kreiten ist neuer Stellvertreter im Caritasrat.

„Die Corona-Pandemie hat in fast allen Leistungsbereichen zu Einbußen geführt. Obwohl alle Bereiche ihre Dienste auch im ,Lockdown‘ angeboten haben, wurden sie weniger nachgefragt“, so das Fazit von Vorstand Borsch. Beispiel Pflegeberatungen: Gab es 2019 noch fast 3800 Beratungen, waren es 2020 nur etwas mehr als 1600. Auch das Kontaktcafé an der Hoffmannallee, ein niedrigschwelliges Angebot für Rat- und Hilfesuchende, verzeichnete durch eingeschränkte Öffnungszeiten deutliche Besuchereinbußen. Abseits der Corona-Pandemie gab es 2020 aber auch Gutes zu berichten: So wurde die Caritas-Tagespflege St. Vinzenz in Emmerich am Rhein im Oktober eröffnet.