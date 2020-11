Suchtberatung von Caritas und Diakonie Kleve : Gemeinsam gegen die Abhängigkeit

Die Alkohol-Sucht bringt viele Betroffene in eine schwierige Situation. Hier hilft die Caritas. Foto: dpa/Alexander Heinl

Kreis Kleve Caritasverband und Diakonie planen Veranstaltungen, um vor Drogen zu warnen und Hilfen anzubieten. Die Beratungsstellen für Suchtfragen des Caritasverbandes Kleve gibt es seit mehr als 40 Jahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Im ersten Corona-Lockdown war vermehrt Alkohol getrunken worden, auch dieses Mal ist angesichts stark reduzierter Freizeitmöglichkeiten zu befürchten, dass es bei vielen Leuten nicht bei einem Feierabend-Bier bleibt. Das ist aber sicher nicht der Grund dafür, dass die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, den 4. November zum ersten Aktionstag Suchtberatung erklärt hat. Und viele Verbände vor Ort machen mit, auch im Kreis Kleve.

„Kommunal wertvoll“ ist das Motto der Aktion, an dem sich vor Ort der Caritasverband Kleve sowie die Diakonie im Kirchenkreis Kleve mit verschiedenen Aktionen beteiligen. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen mit der Ministerin als Schirmherrin hat die geplanten Aktionen bislang nicht abgesagt – auch die Wohlfahrtsverbände im Kreis gehen davon aus, dass alles wie geplant stattfindet.

Diana Schüller (links) und Petra van Bergen, die Drogenberaterinnen der Wohlfahrtsverbände. Foto: Wohlfahrtsverbände

Info Anlaufstelle macht Pause wegen Corona Kontaktcafé Das Kontaktcafé der Caritas liegt an der Hoffmannallee in Kleve. Dort gibt es Kaffee und Brötchen, wer mag, kann duschen und findet jemanden zum Reden. Wegen der Corona-Krise bleibt das Cafè vorerst jedoch geschlossen, Brötchen gibt’s zum Mitnehmen.

Diana Schüller, Leiterin der Suchtberatung des Caritasverbandes, sagt: „Die Suchtberatungsstellen bieten eine unverzichtbare Hilfe vor Ort an. Wir beraten, behandeln und begleiten. Und wir unterstützen und stabilisieren Abhängigkeitserkrankte sowie ihre Angehörigen. Darauf möchten wir aufmerksam machen. Nicht zuletzt verstehen wir uns als Lotse zwischen ambulanter und stationärer Suchthilfe, sozusagen eine Brückenfunktion.“ Möglichst viele Menschen sollen auf diese Angebote aufmerksam werden – unter anderem durch einen Info-Stand in der Klever Fußgängerzone.

Im Vorfeld haben der Caritasverband und die Diakonie einen gemeinsamen Brief an die Kreistagsmitglieder, die Kreisverwaltung und die Landrätin geschickt. In ihm fordern sie eine zukunftssichernde Finanzierung der Suchtberatungsstellen. „Die Suchtberatung hilft nachweislich, die Chronifizierung und Folgekosten von Abhängigkeitserkrankungen zu verringern“, sagt Diakonie-Suchtberaterin Petra van Bergen. Am wichtigsten: die Lebensperspektive für die Abhängigen.

Zu den Aktionen: Der Caritasverband ist am Mittwoch, 4. November, von 10 bis 15 Uhr mit einem Informationsstand in der Klever Fußgängerzone vertreten. Außerhalb dieser Zeiten ist Diana Schüller unter 02821 7209-900 oder d.schueller@caritas-kleve.de zu erreichen. Petra van Bergen von der Diakonie freut sich zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 16 Uhr über Anrufer unter Telefon 02831 9130-800 sowie über E-Mails an vanbergen@diakonie-kkkleve.de. Einblicke in die Arbeit der Suchtvorbeugung gibt der im Sommer produzierte Film „Mach das Ding aus – Mediensucht“. Er ist im YouTube-Kanal der Diakonie im Kirchenkreis Kleve abrufbar.

Zu den Suchtberatungsstellen im Kreis Kleve: Die Beratungsstellen für Suchtfragen des Caritasverbandes Kleve gibt es seit mehr als 40 Jahren, gegründet am 1. Februar 1978 in Kevelaer. Jahrzehntelang war Gerd Engler der Leiter, als er (selbst langjähriges Kreistagsmitglied) in den Ruhestand wechselte, übernahm Diana Schüller. Zu den Angeboten gehören die Beratung von Betroffenen aller Suchtfragen, die Beratung von Angehörigen, die Nachsorge, die psychosoziale Beratung von substituierten Menschen und die Suchtprophylaxe. Wichtiges niedrigschwellendes Angebot ist das Kontaktcafé. In der Beratung arbeiten insgesamt acht Berater, sie bieten Angebote in Kleve, Goch, Kevelaer, Emmerich und Rees. Dazu kommen drei Mitarbeiter des Kontaktcafés sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in den Justizvollzugsanstalten sowie Gruppenleiter.