Norbert Hufschmidt : Das Gesicht der Sozialstationen ist im Ruhestand

Kleve Nach 37 Jahren im Dienst des Caritasverbandes Kleve wurde Norbert Hufschmidt jetzt in den Ruhestand verabschiedet. So ganz geht das Gesicht der Sozialstationen aber nicht.

Mit einem „Minijob“ begann auch der Kontakt zum Caritasverband. „1978 – ich hatte gerade den Führerschein in der Tasche – habe ich mir mein Taschengeld mit Fahrten für ,Essen auf Rädern‘ aufgebessert“, erinnert sich Hufschmidt. Seine eigentliche Karriere bei der Klever Caritas begann fünf Jahre später, im Jahr 1983. Nach einer Ausbildung zum Krankenpfleger und seiner ersten Arbeitsstation im Klever Krankenhaus heuerte er bei der Sozialstation in Emmerich an. Nach einer Weiterbildung zum Fachpfleger wurde er anderthalb Jahre später sogar deren Leiter. Fast zehn Jahre hatte er dieses Amt inne. „Emmerich war eine anstrengende, aber auch unheimlich schöne Zeit“, erinnert sich der 65-Jährige. Nirgendwo anders habe er so eine Unterstützung im öffentlichen Raum erfahren.