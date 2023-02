Wohnungsnot Caritas-Projekt „Endlich ein Zuhause“

Das sehen die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden übrigens genauso. Sie alle haben den Projektverantwortlichen Unterstützung – auch in puncto Sicherheit – zugesagt. Auch der Kreis Kleve ist positiv gestimmt: Bei einem Vor-Ort-Termin am Kontaktcafé der Caritas Kleve überzeugte sich Landrat Christoph Gerwers selbst und sagt: „Dieses Projekt hilft da, wo die Menschen es benötigen: unmittelbar vor Ort. Es ergänzt hervorragend das bereits bestehende soziale Unterstützungsprogramm und sorgt dafür, dass Menschen eine Perspektive bekommen, die in der Vergangenheit oftmals in weite Ferne gerückt war. Gerne unterstützen wir als Kreis Kleve dieses Projekt.“