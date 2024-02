Schuldnerberatung in Kleve „Irgendwann hatte ich komplett den Überblick verloren“

Ein simples „Dankeschön“ steht in der Betreffzeile. In einer herzlichen E-Mail bedankt sich Michael A. aus Kleve für die Hilfe der Caritas. „Ohne Anke Pooth von der Schuldnerberatung und Max Zigan von der Wohnungslosenhilfe wäre ich jetzt nicht hier. Schuldenfrei“, sagt er, der seine Geschichte teilen will. „Ich möchte Mut machen und anderen Menschen helfen, sich auf den Weg zu machen.“