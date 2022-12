Pflegekräfte backen Witzige Aktion der Klever Caritas zum Pflegenotstand

Mitarbeiter aus dem Fachbereich Pflege und Gesundheit hatten dazu in der Klever Innenstadt aufgerufen. „Mehr als 300 ,Pflegefachkräfte‘ wurden im Vorfeld gebacken und an dem Tag an den Mann oder die Frau gebracht“, erzählt Alexia Meyer, Fachbereichsleitung Pflege und Gesundheit, über das Engagement ihres Teams und ergänzt: „So viele Kollegen haben die Aktion unterstützt und standen für Fragen und Antworten zur Verfügung. Ein ganz großes Dankeschön dafür.“