Caritas in Kleve Wie gewinnt man Pflegekräfte?

„Wichtig ist, sich nicht auszuruhen, sondern aktiv zu handeln. Auch bei der Planung von freiwerdenden Stellen“, sagt Stolpe. So müssen Mitarbeiter zum Beispiel nicht erst warten bis eine Pflegedienstleitung in Rente geht, sondern erhalten bereits vorher die Möglichkeit, „Mitarbeiter in der Pflegedienstleitung“ zu werden. Diese besondere Position ermöglicht es Mitarbeitern, Einblicke in die Tätigkeiten einer PDL zu erhalten und Routine für die Arbeit zu erlangen. So kann der oder die Mitarbeitende in Zukunft reibungslos eine vakante Stelle übernehmen. Zudem sei es als Arbeitgeber zunehmen wichig, neben den tariflichen Verdiensten auch andere Anerkennung und Wertschätzung zu bieten – etwa mit Dienstrad-Leasing und vergünstigen Mitgliedschaften bei Fitnessanbietern.