Caritas übernimmt die Betreuung Kalkars Flüchtlingshilfe hat sich neu aufgestellt

Noch ist alles sehr ruhig in der neuen Containeranlage an der Wayschen Straße in Kalkar. Die Rollläden sind heruntergelassen, die Stühle stehen noch auf den Tischen und auch auf den Betten sind die Matratzen noch mit einer durchsichtigen Schutzfolie versehen. Nur in einem Raum ist schon Betrieb – im letzten Container hinten rechts hat Claudia Burghart ihr Büro bezogen. Die Diplom-Sozialwissenschaftlerin ist Mitarbeiterin des Caritasverbandes Kleve und seit vielen Jahren im Fachdienst „Integration & Migration“ tätig. Seit dem 15. Januar 2024 leistet sie die sozialpädagogische Flüchtlingsbetreuung für die Stadt Kalkar.