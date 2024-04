Tausende Autoposer in Goch „Es hat eine Dimension angenommen, wo es kein Vor und Zurück mehr gab“

Mit aufgemotzten Autos haben sich am Freitagabend zahlreiche Menschen auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in der Nähe der Autobahn 57 in Goch getroffen. Die Polizei geht davon aus, dass sich bis zu 2000 Fahrzeuge aus dem gesamten Bundesgebiet und dem nahe gelegenen Ausland an dem Treffen in Goch beteiligten. Die Mitglieder der Autoposer- und Tunerszene seien mit laut aufheulenden Motoren und hupend unterwegs, berichtete ein Polizeisprecher in Kleve. Es kam zu einem massiven Aufkommen an Polizeikräften.