Polizei im Großeinsatz Hunderte Autos aus ganz NRW treffen sich bei Car-Freitag in Goch

Mit aufgemotzten Autos haben sich am Freitagabend mehrere Hundert Menschen auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in der Nähe der Autobahn 57 in Goch getroffen. Die Mitglieder der Autoposer- und Tunerszene seien mit laut aufheulenden Motoren und hupend unterwegs, berichtete ein Polizeisprecher in Kleve. Augenzeugen berichteten von einem massiven Aufkommen an Polizei.