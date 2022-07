Kleve/Kalkar-Niedermörmter : Cannabisplantage im Keller: Trio verurteilt

Über 700 Pflanzen stellte die Polizei in dem Keller in Niedermörmter sicher. Foto: Kreispolizeibehörde Kleve

Kleve/Kalkar-Niedermörmter In einem Wohnhaus in Niedermörmter fand die Polizei eine Cannabisplantage. Die Bewohner standen am Montag vor dem Klever Landgericht.