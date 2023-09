Cannabis für zehn Millionen Euro Staatsanwaltschaft Kleve gelingt großer Schlag gegen Drogenkriminalität

Im Zuge des in Kleve betriebenen Verfahrens konnten zwei der Betreiber des Growshops nach zunächst monatelang verdeckt geführter Ermittlungen am 31. August festgenommen werden, als sie im Begriff waren, ihr Geschäft morgens zu öffnen. Anschließend wurden die Geschäftsräume des Growshops in Kleve und zeitgleich im Rahmen eines groß angelegten grenzüberschreitenden Polizeieinsatzes unter Beteiligung der niederländischen Strafverfolgungsbehörden auch die Wohnungen der Beschuldigten in Rotterdam durchsucht und Beweismittel sichergestellt werden.