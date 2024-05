Großes Campusfest Kleve feiert 15 Jahre Hochschule und Schwanenritter Race

Gaudi also, Essen und Trinken, unterschiedlichste Musik und Spiele für die Kleinen, aber auch eine Menge Infotainment. Wer schon immer wissen wollte, was sich hinter Studienfächern wie Gender and Diversity, Bionik, Bio Science and Health oder Mobility and Logistics verbirgt, der dürfte seine Fragen beantwortet bekommen haben. Von Hochschulpräsident Oliver Locker-Grütjen und seiner Referentin Petra Radtke, die der Presse einen Überblick lieferten, oder von vielen anderen Lehrenden und natürlich von den Studierenden selbst. Echte Klever konnten aber nicht nur die Bildungsmöglichkeiten checken, sie konnten auch mit eigenem Wissen auftrumpfen. Das Team der Hochschulbibliothek hatte nämlich einen Test entwickelt, der für Heimatfreunde mit Fragen wie „Als was diente die vielstöckige Bibliothek ursprünglich?“ natürlich ein Klacks war.