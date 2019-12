Hochschule : Ein Tannenbaum strahlt an der Hochschule

Ein Tannenbaum strahlt an der Hochschule

Kleve Förderverein Campus Kleve lässt Weihnachtsbaum an der Hochschule aufstellen.

RP) Weit streckt sich der lange Arm des Krans, zieht den riesigen Tannenbaum von der Ladefläche des 18-Meter-Sattelzuges und holt ihn in weitem Bogen auf die erkennbare Bodenhülse zu. Wenige Minuten sind es noch, dann zeigt sich der Campus der Hochschule Rhein-Waal mit seinem vorweihnachtlichen Tannenschmuck. Einmal mehr hat der Förderverein der Hochschule Rhein-Waal – Campus Cleve dafür gesorgt, dass sich das Hochschul-Gelände mit einer weithin sichtbaren, beleuchteten Tanne zeigen kann.

„Wir freuen uns, dass wir als Förderverein dieses vorweihnachtliche Symbol hier aufstellen können“, so Peter Wack als Vorsitzender von Campus Cleve. Sei doch die stattliche Tanne ein Hinweis auf unsere Bräuche und auch ein Vorzeichen für das anstehende baldige gemeinsame Weckmann-Essen in der Mensa der Hochschule, das Jahr für Jahr mehr Studierende anlockt und längst auch für die Kommilitonen aus Kamp-Lintfort zum Geheimtipp geworden ist.

„Weckmann-Essen mit Glühwein“, ist die Zusammenkunft am heutigen Dienstag, den 10. Dezember, überschrieben. Und eigens dafür wird Kleves Bäcker- und Konditormeister Walter Heicks wieder dem Wunsch des Fördervereins gerecht und einen riesigen, fast drei Meter langen Weckmann backen, dem es dann wohl vor mehr als 600 Studierenden bei vorweihnachtlichem Lichterglanz im wahrsten Sinne des Wortes „an den Kragen geht“. Einige Kilos guter Butter gehören zum Gebotenen dazu, viele Dutzend der kleineren Weckmänner, einige Pfund frischen holländischen Käses – es wird wieder an alles gedacht sein, auch an Kakao und Glühwein.