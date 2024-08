KLEVE Urlaub im Campingpark Kleve

Der Campingpark Kleve liegt am ehemaligen Kurpark Kleve und bietet Campern circa 75 Stellplätze mit jeweils 90 m² Grundfläche. Mit seiner zentralen Lage und Nähe zu diversen Attraktionen in Kleve wie dem Tierpark, dem Reichswald, oder dem Kurpark, lockt der Wohnmobilstellplatz jeden Sommer zahlreiche Urlauber nach Kleve. Auch die vorhandene Idylle nimmt Einfluss auf das Meinungsbild jedes Betrachters. Der Platz ist durch Sträucher und Hecken abgegrenzt zur naheliegenden Straße. Dadurch wird der Lärm dezent gedämpft und jeder Urlauber kann in Ruhe sein Buch lesen oder ein Nickerchen in der Sonne machen. Außerdem haben Urlauber an der Rezeption am Eingang des Platzes die Möglichkeit, Aktivitäten wie Minigolf zu buchen und sich Getränke zu besorgen.