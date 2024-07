An der Kavarinerstraße Das bietet das neue „Belas Café“ in Kleve

Kleve · Am 9. Juli eröffnet das „Belas Kavariner Café“ in Kleve. Schon die Vorgänger an gleicher Stelle waren beliebt. Was die neuen Betreiber Laura Höfkens und Chris Pally vorhaben – und ändern wollen.

09.07.2024 , 05:15 Uhr

Chris Pally und Laura Höfkens starten gemeinsam mit dem Belas Café in die Selbstständigkeit. Foto: Belas Café