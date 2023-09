„Wochenendrebellen“ mit Florian David Fitz BVB-Fans aus Kleve spielen in neuem Kinofilm mit

Gedreht wurde Ende Oktober 2021 im Dortmunder Signal-Iduna-Park, die Schwarz-Gelben setzten sich mit 2:0 gegen den 1. FC Köln durch. Tags darauf wurde im Stadion nachgedreht. „Mehrere Mitglieder von uns waren als Statisten dabei. Christian Berenz trat sogar als Einpeitscher, als Vorsänger in Erscheinung. Die Kamera war häufig auf ihn gerichtet“, sagt Stumpe. Auf der legendären Südtribüne wurde übrigens nicht gefilmt, weil sich die Ultras dagegen wehrten, sie lehnen „kommerzielle Zwecke“ auf der „Süd“ ab. Stattdessen postierte man sich in der Nordostkurve. „Mit Statisten, Fahnen und Einpeitscher wurde die Südtribüne aber nachgestellt“, sagt Stumpe. Noch unklar sei, wie umfangreich die Klever BVB-Fans auf der Leinwand erscheinen. „Wir freuen uns aber sehr darauf, das Ergebnis zu sehen“, sagt Stumpe. So werden gleich mehrere Fans am Donnerstag (17 oder 20 Uhr) im Klever Tichelpark sein, wenn der Streifen Premiere feiert.