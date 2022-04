Touristikmesse Kalkar : Wie der Kreis Kleve um Busunternehmer wirbt

Kreis Kleve Vier Busse voller Profis zum Thema Reisen und Ausflüge lernten auf Einladung der Kreiswirtschaftsförderung den Kreis Kleve kennen. Auf der Touristikmesse in Kalkar war Gelegenheit zu Fachgesprächen.

Zur Tulpenblüte nach Amsterdam , zum Weintrinken an die Mosel , durch romantische Städtchen spazieren oder sich im Wellnesshotel erholen: All das genießen Jahr für Jahr zahlreiche Kurzreisende, die sich auf die Kenntnis entsprechender Reiseveranstalter verlassen. Einiges von dem, was die Kundschaft sucht, hat auch der Kreis Kleve zu bieten, und um dies noch bekannter zu machen, gibt es den Busunternehmertag, den die Kreis-Wirtschaftsförderung (WfG) mit ihrem Chef Hans-Josef Kuypers nach einer Corona-Pause jetzt wieder veranstaltete. Rund 120 Unternehmer aus Deutschland und den Beneluxländern verbrachten das Wochenende zwischen Emmerich und Wachtendonk, um die Highlights der Region kennenzulernen. Zum Abschluss besuchten sie die Touristikmesse im Wunderland Kalkar , wo mit den örtlichen Tourismus-Zuständigen Gespräche geführt werden konnten. Wo das nötig war, konnte die WfG gleich eine Übersetzerin zur Seite stellen. Aber wer hierzulande Angebote in Gastronomie, Kultur und Unterhaltung zu verkaufen hat, kommt auch so klar. Die Niederrheinlande sind ja eine beinahe grenzenlose Region.

Landrätin Silke Gorißen begrüßte die Busunternehmer, die wegen einer Umleitung etwas verspätet am Messezentrum ankamen. Eine straffe Reiseleitung (jeder der Gäste weiß, wie wichtig die ist) hatte zuvor dafür gesorgt, dass die Besichtigungen und lukullischen Stopps zeitlich nicht ausuferten. Was sicher nicht einfach war, standen doch Besuche im Solegarten und im Priesterhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer an, beim Puppenspieler Heinz Bömler in Goch, in der Kerkener Markthalle und in der Blumenstadt Straelen. Auch Walbecks Spargelprinzessin kündigte schon mal die Saison an. Nun müssen sie nur noch planen und bald mit Reisegruppen kommen, die Busunternehmer.