Wasserburg in Kalkar : Burg Boetzelaer – bringen Verhandlungen jetzt die Lösung?

Die Burg Boetzelaer ist zweifelsohne idyllisch gelegen und bietet touristisches Potenzial. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Nach der Expo Real sollen konkrete Gespräche die Zukunftsfrage der Wasserburg in Appeldorn lösen. Um was für ein reizvolles Objekt es sich handele, sei in München gleich mehreren Gesprächspartnern klar gemacht worden.

Wenn sich die Delegation des Kreises Kleve von der Expo Real aus wieder Richtung Heimat bewegt, dann begleitet sie vor allem eines: Die Hoffnung auf weitere Gespräche zur Zukunft der Burg Boetzelaer. „Wir alle wissen, welch herrliche Immobilie hier zum Verkauf steht. Diesen Eindruck vermittelten wir in München gleich mehreren Gesprächspartnern“, sagt Brigitte Jansen, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve. „Wir freuen uns schon jetzt auf konkrete Verhandlungen zum Verkauf einer der ältesten und bedeutendsten Wasserburgen im deutsch-niederländischen Grenzraum“, so Jansen.

Starke Veränderungen seien im Übrigen in naher Zukunft bei den Tankstellen-Standorten zu erwarten, die sich mehr und mehr auch mit Investitionen in sogenannte „Mobilitäts-Hubs“ befassen müssen. Dahinter steckt nichts Anderes als die Ausweitung der Produktpalette sowie die Flächenanfrage für Ladepunkte für Elektro-Autos und Wasserstoff-betriebene Fahrzeuge. Angesprochen hatte man auf der Messe München Kalkars Wirtschaftsförderer Bruno Ketteler, der die Herausforderung von der lokalen Kalkarer Ebene gleich auf die regionale gehoben hatte.

Neben den seit wenigen Jahren gewohnten Anfragen für Logistiker, die in Anbetracht des hohen Flächenbedarfes allerdings im Kreis Kleve kaum Chancen auf Verwirklichung haben dürften, war der Blick der Kreis Klever Delegation auf die sogenannte „Grand Plaza“ erneut spannend. Hier tummeln sich die expansionsorientierten Handelsketten wie Edeka, Rewe und Co. Bei denen tragen sich insbesondere Immobilienentwickler, Investoren und Stadtplaner in die Terminlisten ein.