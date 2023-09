Ticketverkauf startet Bunte Abba-Show kommt nach Kleve

Keine andere Band in der Geschichte der Popmusik hat der Welt so ein Gesamtwerk geschenkt wie die vier Schweden Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus und Benny Andersson. Mehr als 350 Millionen verkauften Alben weltweit sprechen für sich. Keiner anderen Band ist es gelungen, vier Generationen an Fans so zu fesseln und zu begeistern, wie die Band Abba es erreicht hat. Mit „Waterloo“ eroberte die Gruppe vor 50 Jahren die weltweiten Charts. Der Sieg beim Grand Prix in Brighton 1974 machte die Schweden über Nacht zur bekanntesten Pop-Band dieser Zeit.