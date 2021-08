Bundestagswahl 2021 : Der Amtsinhaber will es nochmal wissen

Seit vier Jahren sitzt Stefan Rouenhoff im Bundestag. Geht es nach ihm, soll nun eine weitere Amtszeit folgen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Seit 2017 ist Stefan Rouenhoff von der CDU der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete im Kreis Kleve. Es war die erste Amtszeit des 42-Jährigen aus Goch, geht es nach ihm, folgt nun die zweite. Was ihn umtreibt – und wer ihm Kraft gibt.

Wer neu in den Bundestag einzieht, muss sich erstmal einfinden. Das war auch bei Stefan Rouenhoff so, als die Wähler ihn 2017 nach Berlin schickten. „Ich kannte aus meiner Tätigkeit im Ministerium den politischen Betrieb ja aber schon“, sagt Rouenhoff. Er wird Mitglied im Wirtschaftsausschuss, leitet die Projekt-Gruppe „Afrika-Partnerschaften“ und mit drei weiteren Abgeordneten die Gruppe 17. Also der Zusammenschluss all jener Unionsabgeordnete, die vor vier Jahren erstmalig in den Bundestag eingezogen sind. „In der ganzen Zeit habe ich gelernt, dass man alle Kämpfe bis zum Schluss kämpfen muss, auch wenn es mal nicht so aussichtsreich erscheint“, sagt er. Das gilt für die inhaltliche Auseinandersetzung im Parlament – sicher aber auch für den derzeit laufenden Wahlkampf. „Wenn man alleine losrennt, kann man nur bedingt etwas erreichen“, sagt er. Kontakte knüpfen, Netzwerke aufbauen – überlebenswichtig im Berliner Politbetrieb wie im eigenen Wahlkreis.

Stefan Rouenhoff ist 42 Jahre alt und lebt mit seiner Partnerin in Goch. Seit vier Jahren ist er mit der Grundschullehrerin zusammen. „Gerade im Wahlkampf sind die Tage sehr lang, aber auch der Alltag eines Abgeordneten zwischen Berlin und der Heimat ist ein Spagat“, sagt Rouenhoff. „Dabei ist sie eine große Unterstützung, stärkt mir sehr den Rücken.“ In Goch ist Rouenhoff aufgewachsen, als jüngster von drei Söhnen im landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern. Nach dem Abitur am Städtischen Gymnasium machte er eine Ausbildung zum Bauzeichner, bevor Rouenhoff im Jahr 2000 sein Studium zum Diplom-Volkswirt an der Universität Bonn begann. Anschließend ging es als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Universität Bamberg, ehe ihn sein beruflicher Weg nach Berlin in des Bundeswirtschaftsministerium führte – und weiter an die Ständige Vertretung Deutschlands bei der Europäischen Union in Brüssel. Bei der Bundestagswahl 2017 schließlich gewann das damals für den Wähler noch relativ frische Gesicht gegen die große Frau der Sozialdemokratie im Kreis Kleve, Barbara Hendricks. Der Gocher holte 45 Prozent, Hendricks 30,6.

Als Abgeordneter hat der 42-Jährige bewegte vier Jahre hinter sich. Als einen der größten Erfolge dürfte Rouenhoff werten, dass für die Sanierung der RE10-Bahnstrecke zwischen Kleve und Kempen rund 70 Millionen Euro aus Bundesmitteln für die Sanierung zur Verfügung gestellt wird. Rouenhoff hatte für die Maßnahme geworben, das Projekt ist nur eines von sieben bundesweit, das vom sogenannten Schnellläuferprogramm profitiert. Auf Wahlkampftour berichtet er Wählern auch von Erfolgen beim Mobilfunk- und Breitbandausbau. Grenzüberschreitende Kriminalitätsbekämpfung war Rouenhoff in den vergangenen Jahren eines der großen Anliegen. Wiederholt trommelte er auch auf Landesebene für das Thema. Leer ausgegangen ist der Kreis Kleve hingegen bei der Förder-Offfensive der Bundesregierung auf dem Gebiet der Wasserstoff-Technik. Acht Milliarden Euro fließen dabei in 62 Projekte – keines davon ist im Kreis Kleve. Für Rouenhoff kein Grund, aufzugeben, wie er sagt. „Das Thema Wasserstoff am Niederrhein ist nicht am Ende, wir fangen gerade erst an“, sagt er. So forderte Rouenhoff unlängst in einem Brief an Wirtschaftsminister Altmaier, dass es nicht nur Förderung in Ballungsräumen geben dürfte. „Bei erneuerbaren Energien liegt unsere Region unter den Spitzenplätzen in NRW“, sagt Rouenhoff. „Wir dürfen nicht nur die Lasten tragen, wir müssen auch davon profitieren.“ So hat Rouenhoff als kurzfristiges Ziel ausgegeben, ein Netzwerk von Unternehmen und Partnern im Kreis Kleve zu bilden, das das Thema voranbringt, Fördermöglichkeiten identifiziert. Im Wahlkampf kommt Altmaier übrigens an den Niederrhein, besucht unter anderem die Wystrach GmbH in Weeze – jenes Unternehmen also, dass kaum wie ein zweites im Kreis Kleve für Wasserstoff steht.

Überragendes Thema der ersten Amtszeit von Rouenhoff war natürlich auch die Corona-Pandemie. „Wenn man in einer Krisensituation ist, kann man rückblickend immer Dinge finde, die man anders gemacht hätte. Wer sagt, das alles komplett richtig war, ist unglaubwürdig“, sagt Rouenhoff. „Im Großen und Ganzen, bei aller Kritik an einzelnen Maßnahmen, sind wir im internationalen Vergleich aber relativ gut durch die Pandemie gekommen“, sagt er. Corona habe erneut ein Schlaglicht auf die Gesundheitsversorgung, gerade auch im ländlichen Raum geworfen. Auch der Wirtschaft sei einiges in der Vergangenheit zugemutet worden. „Für mich ist aber auch ganz klar: Es darf keinen weiteren Lockdown geben. Wir haben politisch alles dafür getan, dass sich Menschen vor dem Coronavirus schützen können. Wir müssen noch mehr Anstrengungen dafür unternehmen, dass die Impfquote steigt. Die Konsequenz der vierten Welle kann aber nicht sein, dass wir Deutschland abschließen“, sagt der CDU-Politiker. Man dürfe nicht mehr nur auf Inzidenzen starren – sondern müsse auch andere Faktoren berücksichtigen, etwa die Kapazität der Intensivbetten.