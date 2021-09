Rekord bei Bundestagswahl : Zahl der Briefwähler steigt im Kreis Kleve um 114 Prozent

Kreis Kleve Rund ein Drittel der Wahlberechtigten hat im Kreis Kleve bereits die Briefwahl beantragt - im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 ist die Zahl um 114 Prozent gestiegen. Ein neuer Rekord.

In knapp zwei Wochen haben 225.772 Bürger die Möglichkeit, ihre Stimme zur Wahl des Bundestages abzugeben. 10.948 oder 4,84 Prozent der Wahlberechtigten sind so genannte „Erstwähler“. Der Anteil der Erstwähler an den Wahlberechtigten reicht im Kreis Kleve von 4,19 Prozent in Rheurdt (223 Erstwähler) bis zu 5,36 Prozent in Weeze (399). Damit ist die Zahl der Erstwähler im Vergleich zu den vorherigen Bundestagswahlen weiter gesunken (2017: 12.191 bzw. 5,29 Prozent / 2013: 13.937 bzw. 6,17 Prozent). Kreisweit gibt es bei der Bundestagswahl 199 Urnenwahlbezirke.