Geldstrafen nicht gezahlt Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle auf A57 und A3

Die Bundespolizei konnte am Freitag, 10.November, zwei Haftbefehle vollstrecken. Im ersten Fall überprüfte eine Streifenwagenbesatzung am frühen Morgen um 0.20 Uhr einen 26-jährigen Rumänen als Beifahrer in einem in den Niederlanden zugelassenen Personenkraftwagen auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Millingen. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Fürth mit einem Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung gesucht wird. Der Rumäne zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 375 Euro und 86 Euro Verfahrenskosten bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 25-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann dann weiterreisen.